Cameriere fa un complimento a una donna e riceve.... colpi di bottiglia: due denunciati (Di lunedì 22 agosto 2022) Sarebbe bastato un apprezzamento ad una donna per scatenare la furia di due napoletani in vacanza ad Ischia. E' successo tutto in un ristorante di un hotel dell'isola. Un 35enne e un 37enne, entrambi ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 agosto 2022) Sarebbe bastato un apprezzamento ad unaper scatenare la furia di due napoletani in vacanza ad Ischia. E' successo tutto in un ristorante di un hotel dell'isola. Un 35enne e un 37enne, entrambi ...

LaCittaSalerno : +++ SOS VIOLENZA +++ Complimento ad una cliente: cameriere picchiato selvaggiamente LEGGI QUI -->… - NapoliToday : #Cronaca Aggressione in un noto hotel: cameriere pestato da due persone - colorARTillery : @ilGIANNON123 @tiecolino @Napalm51 Non era una battuta. Era un complimento sincero. Se poi non corrispondeva alla r… -