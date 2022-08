Bimbo di 3 anni trovato morto in macchina: il padre era andato a bere un drink (Di lunedì 22 agosto 2022) Dramma in Turchia, un’immane tragedia che lascia attoniti. Protagonista della dolorosa vicenda un certo Sifeddin Malahaji, 34 anni, colpevole di aver lasciato il figlio di soli 3 anni in macchina per più di mezz’ora. Secondo quanto riportato dai media durante quel lasso di tempo l’uomo sarebbe andato a bere un drink con il fratello. Al rientro il giovane avrebbe trovato il piccolo morto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Tragedia in vacanza, ragazzo stroncato da un malore: aveva soli 26 anni , ecco cosa è successo Avrebbe lasciato il figlio in auto per andare a bere un drink con il fratello. Una volta, tornato in macchina, il 34enne avrebbe ... Leggi su tvzap (Di lunedì 22 agosto 2022) Dramma in Turchia, un’immane tragedia che lascia attoniti. Protagonista della dolorosa vicenda un certo Sifeddin Malahaji, 34, colpevole di aver lasciato il figlio di soli 3inper più di mezz’ora. Secondo quanto riportato dai media durante quel lasso di tempo l’uomo sarebbeuncon il fratello. Al rientro il giovane avrebbeil piccolo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Tragedia in vacanza, ragazzo stroncato da un malore: aveva soli 26, ecco cosa è successo Avrebbe lasciato il figlio in auto per andare auncon il fratello. Una volta, tornato in, il 34enne avrebbe ...

