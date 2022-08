WTA Vancouver 2022: Lucia Bronzetti sconfitta in finale da Valentini Grammatikopoulou (Di domenica 21 agosto 2022) Va alla greca Valentini Grammatikopoulou la finale del torneo WTA 125 di Vancouver. L’ellenica sconfigge in un’ora e 17 minuti Lucia Bronzetti con il punteggio di 6-2 6-4. Per lei una sorta di imitazione di Caroline Garcia a Cincinnati, perché, come la francese, la vittoria finale la ottiene partendo dalle qualificazioni. Il match segue un canovaccio per buona misura particolare. Il primo set vede l’azzurra partire con il piede giusto, salendo subito sul 2-0. Di lì, però, non trova più nessun tipo di continuità al servizio, perdendo sei giochi consecutivi, dei quali due molto lottati, e ritrovandosi sotto 6-2. WTA Cincinnati 2022, Caroline Garcia batte Petra Kvitova e fa suo il titolo! Anche nel secondo parziale Bronzetti va avanti ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Va alla grecaladel torneo WTA 125 di. L’ellenica sconfigge in un’ora e 17 minuticon il punteggio di 6-2 6-4. Per lei una sorta di imitazione di Caroline Garcia a Cincinnati, perché, come la francese, la vittoriala ottiene partendo dalle qualificazioni. Il match segue un canovaccio per buona misura particolare. Il primo set vede l’azzurra partire con il piede giusto, salendo subito sul 2-0. Di lì, però, non trova più nessun tipo di continuità al servizio, perdendo sei giochi consecutivi, dei quali due molto lottati, e ritrovandosi sotto 6-2. WTA Cincinnati, Caroline Garcia batte Petra Kvitova e fa suo il titolo! Anche nel secondo parzialeva avanti ...

