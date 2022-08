Vuelta 2022, classifica generale aggiornata dopo terza tappa: Affini si prende la maglia rossa (Di domenica 21 agosto 2022) La classifica generale della Vuelta di Spagna 2022 aggiornata dopo la terza tappa, la Breda-Breda di 193.5 chilometri. Nella frazione vinta ancora una volta da Sam Bennett in volata, arriva la maglia rossa per l’azzurro Edoardo Affini, che transita prima di Mike Teunissen e gli soffia così il simbolo del primato di questa corsa iberica che domani riposerà prima della ripartenza, stavolta dal territorio spagnolo, da martedì. Di seguito allora ecco tutte le graduatorie aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVO maglia rossa (classifica a tempo) Edoardo Affini (Jumbo Visma) in 08h20’07” Sam Oomen (Jumbo Visma) s.t. Primoz Roglic (Jumbo Visma) ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ladelladi Spagnala, la Breda-Breda di 193.5 chilometri. Nella frazione vinta ancora una volta da Sam Bennett in volata, arriva laper l’azzurro Edoardo, che transita prima di Mike Teunissen e gli soffia così il simbolo del primato di questa corsa iberica che domani riposerà prima della ripartenza, stavolta dal territorio spagnolo, da martedì. Di seguito allora ecco tutte le graduatorie aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVOa tempo) Edoardo(Jumbo Visma) in 08h20’07” Sam Oomen (Jumbo Visma) s.t. Primoz Roglic (Jumbo Visma) ...

