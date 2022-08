Vaiolo delle scimmie, c'è il primo caso a Cuba: è un turista... italiano (Di domenica 21 agosto 2022) Un turista italiano è il primo caso di Vaiolo delle scimmie a Cuba , ha annunciato il Ministero della Salute pubblica dell'isola, precisando che è in "condizioni critiche" e ha subito un arresto ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 21 agosto 2022) Unè ildi, ha annunciato il Ministero della Salute pubblica dell'isola, precisando che è in "condizioni critiche" e ha subito un arresto ...

repubblica : Vaiolo delle scimmie: primo caso a Cuba, è un turista italiano - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, primo caso ufficiale a Cuba: è un turista italiano - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - colorful_spirit : RT @gildacana: Indovinate un po'? Il sacro siero non funziona nemmeno col vaiolo delle scimmie. - Sandro64993019 : RT @gildacana: Indovinate un po'? Il sacro siero non funziona nemmeno col vaiolo delle scimmie. -