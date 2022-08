Scossa di terremoto in Italia | paura e gente in strada La situazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 21 agosto 2022) La terra trema. Panico tra la popolazione a sud di Palermo. Nelle ultime ore il fenomeno sismico ha colpito la Sicilia con un’intensità di 4,2 gradi della scala Richter registrata con epicentro a circa un chilometro a est di Giuliana, quindi a 80 km da Palermo.sismica in Sicilia, momenti di panico tra la popolazione dell’entroterra dell’isolana. “A seguito dell’evento sismico registrato questa mattina, alle ore 6.52, in provincia di Palermo, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”, informa la nota ufficiale.sismica in Sicilia. Il comunicato ufficiale della Protezione Civile Lasismica “con magnitudo ML 4.2” a richiesto che “la Saladel Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture ...