Napoli-Monza | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews

(Di domenica 21 agosto 2022)si disputerà oggi allo stadio Maradona: ecco tutti i modi per seguire il match in tv ePrima Simeone e poi insieme Ndombele e Raspadori. E potrebbe arrivare anche Navas. Fuochi d’artificio in casain vista della sfida di oggi al Maradona contro il. De Laurentiis ha atteso un