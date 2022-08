Morta in discoteca a 26 anni, l’autopsia: ‘Uccisa da aritmia fulminante’. L’ultimo saluto a Francesca Testana (Di domenica 21 agosto 2022) Nessuna traccia di droga e di alcol, Francesca Testana sarebbe Morta a causa di un’aritmia fulminante. Lei che mercoledì sera si stava divertendo con le amiche nel noto locale di latina ‘El Paso’, lei che improvvisamente, mentre la musica era a tutto volume, si è accasciata a terra. Inutili i tentativi di soccorso: la 26enne di Aprilia, mamma di due bimbi piccoli, è Morta lì. In quella serata che doveva essere all’insegna della spensieratezza e che, invece, si è trasformata in tragedia. Tutto in pochi istanti si è fermato: la musica, i balli. E, purtroppo, il cuore della ragazza. l’autopsia sul corpo di Francesca Testana È stata la stessa famiglia a volere, quasi a pretendere, l’autopsia sul corpo di Francesca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) Nessuna traccia di droga e di alcol,sarebbea causa di un’fulminante. Lei che mercoledì sera si stava divertendo con le amiche nel noto locale di latina ‘El Paso’, lei che improvvisamente, mentre la musica era a tutto volume, si è accasciata a terra. Inutili i tentativi di soccorso: la 26enne di Aprilia, mamma di due bimbi piccoli, èlì. In quella serata che doveva essere all’insegna della spensieratezza e che, invece, si è trasformata in tragedia. Tutto in pochi istanti si è fermato: la musica, i balli. E, purtroppo, il cuore della ragazza.sul corpo diÈ stata la stessa famiglia a volere, quasi a pretendere,sul corpo di...

