LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Burgo e Schera nel K2 1000 metri! (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:28 Torna in acqua Carlo Tacchini. Dopo il bronzo di ieri l’azzurro ci riprova nel C1 500 metri contro Kitewski (POL), Altukhov (UKR), Tarnovschi (MDA), Fuksa (CZE), Chirila (ROU), Angel (BUL), Martinez (ESP), Vasseur (FRA). 11:23 Ora la premiazione delle atlete del K1 1000 metri. Risuona dunque l’Inno ungherese grazie a Noemi Pupp. 11:19 bronzo ITALIA! Finale in apnea per Samuele Burgo ed Andrea Schera che tuttavia resistono al tentativo di disperato rientro ungherese. Azzurri che concludono con il crono di 3:15.062 e portano a casa la medaglia di bronzo nella gara dominata dalla Germania (Hiller/Grossman). Tedeschi che vincono in 3:13.812 dinanzi alla coppia spagnola. 11:17 Partenza non eccezionale di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:28 Torna in acqua Carlo Tacchini. Dopo ildi ieri l’azzurro ci riprova nel C1 500 metri contro Kitewski (POL), Altukhov (UKR), Tarnovschi (MDA), Fuksa (CZE), Chirila (ROU), Angel (BUL), Martinez (ESP), Vasseur (FRA). 11:23 Ora la premiazione delle atlete del K1metri. Risuona dunque l’Inno ungherese grazie a Noemi Pupp. 11:19ITALIA! Finale in apnea per Samueleed Andreache tuttavia resistono al tentativo di disperato rientro ungherese. Azzurri che concludono con il crono di 3:15.062 e portano a casa la medaglia dinella gara dominata dalla Germania (Hiller/Grossman). Tedeschi che vincono in 3:13.812 dinanzi alla coppia spagnola. 11:17 Partenza non eccezionale di ...

