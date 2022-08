Juventus, Allegri: «Chiesa? Ecco quando spero di riaverlo a disposizione» (Di domenica 21 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa Max Allegri ha parlato del ritorno in campo di Chiesa: Ecco quando può tornare in campo l’esterno offensivo Chiesa – «Il suo infortunio va bene, io sarei contento se rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, io sono attaccato coi piedi per terra, pragmatico e realista. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, è normale che sia così». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa Maxha parlato del ritorno in campo dipuò tornare in campo l’esterno offensivo– «Il suo infortunio va bene, io sarei contento se rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, io sono attaccato coi piedi per terra, pragmatico e realista. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, è normale che sia così». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

