Ginnastica artistica, Europei Monaco 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming domenica 21 agosto

Tutto pronto per le finali di specialità maschili agli Europei di Monaco 2022 di Ginnastica artistica. Dopo lo splendido argento nella gara a squadre, gli azzurri tornano in pedana per giocarsi le medaglie nei singoli attrezzi: corpo libero, cavallo, anelli, parallele e sbarra. Chi si aggiudicherà le medaglie in palio? L'appuntamento è a partire dalle ore 13.45 di domenica 21 agosto. Di seguito il programma dettagliato di giornata e come seguire le gare.

Le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play.

