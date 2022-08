Flat tax, Calenda attacca la Lega sui benefici per i redditi altissimi. Salvini smentisce, ma è tutto scritto nel suo programma e nel ddl Siri (Di domenica 21 agosto 2022) Sulle cifre sbagliano entrambi, ma nella sostanza ha ragione Carlo Calenda. La tassa piatta al 15% promessa dalla Lega comporterebbe enormi risparmi fiscali per i contribuenti più ricchi, perché a regime verrebbe applicata a tutti senza alcun limite di reddito. Un fatto ben noto, che il Carroccio ha tentato di smentire dopo che il leader di Azione su Twitter aveva calcolato i potenziali vantaggi per Silvio Berlusconi (“più di 14 milioni di euro“), Matteo Salvini (“circa 15mila euro“) e “un infermiere che guadagna 32mila euro l’anno” (“non risparmierebbe niente”). “Mente o è disinformato. La Flat tax proposta dalla Lega non prevede benefici per redditi come quelli di Berlusconi o di un qualsiasi parlamentare”, ha replicato Matteo Salvini. Ma è falso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Sulle cifre sbagliano entrambi, ma nella sostanza ha ragione Carlo. La tassa piatta al 15% promessa dallacomporterebbe enormi risparmi fiscali per i contribuenti più ricchi, perché a regime verrebbe applicata a tutti senza alcun limite di reddito. Un fatto ben noto, che il Carroccio ha tentato di smentire dopo che il leader di Azione su Twitter aveva calcolato i potenziali vantaggi per Silvio Berlusconi (“più di 14 milioni di euro“), Matteo(“circa 15mila euro“) e “un infermiere che guadagna 32mila euro l’anno” (“non risparmierebbe niente”). “Mente o è disinformato. Latax proposta dallanon prevedepercome quelli di Berlusconi o di un qualsiasi parlamentare”, ha replicato Matteo. Ma è falso, ...

CarloCalenda : Mi sembra chiaro perché @berlusconi e @matteosalvinimi propongono la flat tax. - CarloCalenda : 65 mld per quota 41, 30 mld per le pensioni minime, 80 mld per la flat tax, revisione PNRR, Alitalia pubblica, Tim… - marattin : UNA COALIZIONE CHE È COSÌ SICURA DI GOVERNARE L’ITALIA, PUÒ AVERE IDEE COSÌ BISLACCHE - E TRA LORO DIVERSE - SUL FI… - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: Flat tax, Calenda attacca la Lega sui benefici per i redditi altissimi. Salvini smentisce, ma è tutto scritto nel suo… - paoloamorico : Per la #FlatTax che propongono occorrono 60 miliardi l’anno. Per il #rdc che #Meloni non vuole, ne occorrono 7. La… -