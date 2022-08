Bce | tassi saliranno ancora e Germania andrà in recessione Lo afferma Nagel | presidente Bundesbank

(Di domenica 21 agosto 2022) Il falco tedesco,dellaJoachin, vede nero sulle prospettive europee, in particolare del suo Paese L'articolo proviene da Firenze Post.

Il presidente della Banca centrale ha inoltre chiesto alladi alzare ulteriormente i, ma senza specificare di quanto. 'Se la crisi energetica peggiora - ha poi aggiunto - sembra probabile ...Tuttavia, con i commenti di Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della, che ha affermato che l'aumento deid'interesse ha un impatto limitato sulla riduzione dei prezzi, sembra ... Bce: Nagel, tassi saliranno, possibile recessione tedesca FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento e ha approvato lo strumento di ...La decisione sui tassi di interesse sarà presa alla prossima riunione del Board Bce, in programma per l’8 settembre, ma il rappresentante tedesco, considerato uno dei falchi, non ha voluto fornire ...