Twiga distrutto da una tromba d'aria, Flavio Briatore furioso con gli hater: «L'Italia è un Paese di rancorosi» (Di sabato 20 agosto 2022) In un video pubblicato su Instagram l'imprenditore si scaglia contro chi ha esultato via social per i danni subiti dallo stabilimento versiliano di proprietà sua e di Daniela Santanchè: «Non riesco a capire perché tanto rancore. Il Twiga dà lavoro a 150 persone» Leggi su vanityfair (Di sabato 20 agosto 2022) In un video pubblicato su Instagram l'imprenditore si scaglia contro chi ha esultato via social per i danni subiti dallo stabilimento versiliano di proprietà sua e di Daniela Santanchè: «Non riesco a capire perché tanto rancore. Ildà lavoro a 150 persone»

Corriere : Twiga già riaperto, Santanchè e Briatore: «Era mezzo distrutto e la gente gioiva: troppi invidiosi» - drGraziArcazzo : RT @GiovanniBussett: Tromba d'aria in Toscana, danni al Twiga. Daniela Santanchè: “È tutto distrutto, non ho parole”… invece del locale pot… - RenzoCianchetti : RT @Corriere: Twiga già riaperto, Santanchè e Briatore: «Era mezzo distrutto e la gente gioiva: troppi invidiosi» - twalso : RT @Corriere: Twiga già riaperto, Santanchè e Briatore: «Era mezzo distrutto e la gente gioiva: troppi invidiosi» - slv_julio : Io non gioisco perché metà Twiga sia stato distrutto, non sono quel tipo di persona, io sono dispiaciuto che L altra metà si sia salvata! -