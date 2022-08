Torre del Greco, ex percettore del reddito di cittadinanza arrestato per droga (Di sabato 20 agosto 2022) In casa dell’uomo, un 47enne di Torre del Greco, i carabinieri hanno rinvenuto 58 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel marzo scorso i carabinieri gli avevano fatto revocare il beneficio del reddito di cittadinanza perché pregiudicato. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 47enne di Torre del Leggi su 2anews (Di sabato 20 agosto 2022) In casa dell’uomo, un 47enne didel, i carabinieri hanno rinvenuto 58 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nel marzo scorso i carabinieri gli avevano fatto revocare il beneficio deldiperché pregiudicato. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 47enne didel

Agenzia_Ansa : Nubifragio a Venezia: si staccano frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco. Zona transennata, tr… - Coninews : Il quattro di coppia pesi leggeri sale sul gradino più alto del podio agli Europei di #Munich2022! ?? Complimenti ad… - borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - Torrechannelit : Torre del Greco – Commemorazione Imma Marazzo, vittima dell’esondazione del Raganello: le parole del sindaco - EmteePlays : RT @BritTheatreGuid: Theatre review: Caino – Il Figlio del Primo from Torre del Drago aps at @ParadiseGreenUK in Augustines @edfringe - htt… -