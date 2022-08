Sparatoria al centro commerciale, panico tra la folla. Diversi i feriti: cos’è successo (Di sabato 20 agosto 2022) Una Sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Emporia di Malmo nel sud della Svezia. Lo riporta il quotidiano «Aftonbladet», menzionando la polizia locale. Dopo i primi spari un fuggi fuggi generale. Scene da panico, tanta è stata la paura. Per l’evento sarebbe stato arrestato un minorenne. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZap Una delle due persone ferite nella Sparatoria al centro commerciale Emporia a Malmö, nel sud della Svezia, è morta, ha dichiarato la polizia. “L’uomo è deceduto per le ferite riportate”, ha riportato la polizia sul suo sito web, aggiungendo poi che la donna è “in cura in ospedale”. (continua a leggere dopo le foto) “Incidente isolato legato ad ambienti criminali” La polizia di Malmo aveva ... Leggi su tvzap (Di sabato 20 agosto 2022) Unaè avvenuta nelEmporia di Malmo nel sud della Svezia. Lo riporta il quotidiano «Aftonbladet», menzionando la polizia locale. Dopo i primi spari un fuggi fuggi generale. Scene da, tanta è stata la paura. Per l’evento sarebbe stato arrestato un minorenne. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZap Una delle due persone ferite nellaalEmporia a Malmö, nel sud della Svezia, è morta, ha dichiarato la polizia. “L’uomo è deceduto per le ferite riportate”, ha riportato la polizia sul suo sito web, aggiungendo poi che la donna è “in cura in ospedale”. (continua a leggere dopo le foto) “Incidente isolato legato ad ambienti criminali” La polizia di Malmo aveva ...

Nanoalto : Malmö, sparatoria al centro commerciale: una vittima, arrestato un 15enne - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Malmö, sparatoria al centro commerciale: una vittima, arrestato un 15enne Fu… - TassoOfficial : #Malmö, sparatoria al centro commerciale: una vittima, arrestato un 15enne. Per la polizia si tratta di un regolame… - euronewsit : #Malmö, sparatoria al centro commerciale: una vittima, arrestato un 15enne. Per la polizia si tratta di un regolame… - CatelliRossella : Svezia: sparatoria in centro commerciale a Malmo, due feriti - Europa - ANSA -