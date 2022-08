Problemi sul mercato per la Juventus | si pensa ad un ex Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo un inizio abbastanza movimentato sulda parte della, le ultime trattative dei bianconeri stanno subendo numerosi rallentamenti. Proprio per questo un expotrebbe “aiutare” la compagine bianconera. Secondo quanto riferito infatti da Mirko Calemme, corrispondente in Italia di AS, lastarebbe avendocon la chiusura dell’affare che porterebbe Memphis Depay a Torino dal Barcellona. Per questo motivo è tornato di moda tra i bianconeri un vecchio pupillo, stiamo parlando di Arkadiusz Milik, già seguito a lungo dalla Vecchia Signora quando il polacco era ancora a. Marseille’s Polish forward Arkadiusz Milik celebrates scoring his team’s first goal during the UEFA Europa Conference League match between Marseille (OM) and FC Basel at ...