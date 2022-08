L’Ucraina e l’Oseledets | qual è il significato dei capelli di Oleksandr Usyk?

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) La boxe, come al solito, incrocia culture, tradizione e storia. Non può non essere il caso di, pugile campione del mondo, detentore delle cinture WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi. Oltre al carattere eccentrico del pugile ucraino, non può non sfuggire anche un look caratteristico. In occasione del primo match contro Anthony Joshua, ad esempio, si presentò alla cerimonia del peso vestito come il Joker di Joaquin Phoenix, stessa giacca, stessi colori. Se l’abbigliamento affonda le radici nella cultura americana, la capigliatura invece è una celebrazione delle sue origini. Il taglio didisi chiama Oseledets e si tratta di una stretta ciocca dial centro del capo completamente rasato. Una capigliatura tipica delsin dall’alto medioevo, ma ...