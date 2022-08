LIVE Moto3 | GP Austria 2022 in DIRETTA | inizia la Q1 da Spielberg

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 La scia resta oltremodo importante a. Tutti entrano in pista, presente anche Suzuki (Leopard), scivolato in mattinata. 12.38 Primi intertempi a. Solo Kelso è attualmente presente sul tracciatoco, impianto di casa per KTM. 12.35 Green Flag!la Q1 del GP diper quanto riguarda la. 12.33 Si accendono i motori per la Q1 della. I protagonisti dovrebbero riuscire ad avere due tentativi senza molti problemi. 12.30 Dorna ha appena annunciato l’introduzione di una Sprint Race al sabato per la MotoGP dal 2023. Il provvedimento non cambierà il format di Moto2 e. 12.26 La pioggia non dovrebbe arrivare in Stiria per la ...