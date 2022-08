__QueenTay_ : @feritedansia Credo sia tutto partito dal tweet di una americana che faceva una lista di scrittori ma anche scrittr… - 21centurygirlll : Volete cancellare Virginia Woolf quando agli inizi del 900 ha scritto alcuni dei saggi più importanti del femminism… - AntonellaChessa : RT @Ghigliottina: ??? #18agosto 1912: nasce #ElsaMorante, una delle più importanti scrittrici italiane del secondo dopoguerra, autrice di ca… - AndBand7 : Segnalo la locandina di un festival organizzato in uno dei templi della cultura della Magna Grecia. Bello dare il… - thewaterflea : RT @GiampaoloRossi: C’è un femminismo non ideologico che sa muoversi fuori dalle strettoie nichiliste del pensiero unico: sono studiose com… -

Il Manifesto

... con lettureromanzo "Full of life" a cura dell'attore Icks Borea (appuntamento in Piazza ... Saranno presenti leMaura Chiulli , Valentina di Cesare , Eleonora Molisani e Patrizia ...... con lettureromanzo 'Full of life' a cura dell'attore Icks Borea (appuntamento in Piazza Unità ... Saranno presenti leMaura Chiulli, Valentina di Cesare, Eleonora Molisani e Patrizia ... Le scrittrici del Québec tra natura selvaggia e omicidi strampalati Finalmente raccolti i racconti dell’intellettuale fiorentino scritti tra 1906 e 1954. In uno si prefigura un mondo dove i ragazzi non vanno più a scuola ...In «La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini» narra le piante. Natura maestra di vita: dal cactus al grano, tra ricordi e riflessioni ...