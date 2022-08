Guinea Equatoriale ad Amnesty, non abbiamo violato diritti (Di sabato 20 agosto 2022) La Guinea Equatoriale ha negato le accuse di Amnesty International di aver commesso violazioni dei diritti umani durante il proprio giro di vite sulla criminalità. L'organizzazione non governativa ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Laha negato le accuse diInternational di aver commesso violazioni deiumani durante il proprio giro di vite sulla criminalità. L'organizzazione non governativa ha ...

npaoser : RT @FocusonafricaIt: In #GuineaEquatoriale è partita “Strade pulite”, un’operazione di polizia per contrastare le gang giovanili, in partic… - RiccardoNoury : RT @FocusonafricaIt: In #GuineaEquatoriale è partita “Strade pulite”, un’operazione di polizia per contrastare le gang giovanili, in partic… - AntonellaNapoli : RT @FocusonafricaIt: In #GuineaEquatoriale è partita “Strade pulite”, un’operazione di polizia per contrastare le gang giovanili, in partic… - FocusonafricaIt : In #GuineaEquatoriale è partita “Strade pulite”, un’operazione di polizia per contrastare le gang giovanili, in par… - sadape54 : Guinea Equatoriale: l’operazione “Strade pulite” si trasforma in una crisi dei diritti umani -