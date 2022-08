Ex percettore di Rdc arrestato dai carabinieri per droga (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Nel marzo scorso, gli stessi militari gli avevano fatto revocare il beneficio del reddito di cittadinanza perché pregiudicato. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 47enne di Torre del Greco (Napoli) i carabinieri hanno rinvenuto 58 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla pg. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Nel marzo scorso, gli stessi militari gli avevano fatto revocare il beneficio del reddito di cittadinanza perché pregiudicato. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 47enne di Torre del Greco (Napoli) ihanno rinvenuto 58 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è statoper detenzione dia fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla pg. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Ex #Percettore di Rdc arrestato dai carabinieri per #Droga ** - MassimoPosa : @mauromostardi @big_bang64 @___D10___ Falsi invalidi? Scoviamo i furbi o togliamo il sostegno? Falsi malati? Faccia… - Nina70747367 : @zona_bianca Mettete i nomi di questi furbetti come li chiamate voi, io nei vostri servizi non vedo mai nessuno sen… - TuttoosuAmici : @TagliaferroSilv @Mov5Stelle Non sono un percettore di RDC ma anche se lo fossi non mi vergognerei a dirlo perché è… - GiuseppeMorrea3 : RT @Ste_Mazzu: Dice Di Maio che il RdC andrebbe riformato in tal senso: se l'imprenditore offre un lavoro e il percettore rifiuta a quest'u… -