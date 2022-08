Dua Lipa, con quel vestito fa impazzire tutti | Che scollatura (Di sabato 20 agosto 2022) La foto di Dua Lipa ha lasciato tutti senza parole: avete visto il vestito che ha indossato? Guardatela con quella scollatura incredibile. La rinomata pop star è tornata a far parlare di sé. Anche per questa volta tutti gli occhi sono puntati su uno scatto che ha catturato non poco l’attenzione, avete visto di che L'articolo Dua Lipa, con quel vestito fa impazzire tutti Che scollatura chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 20 agosto 2022) La foto di Duaha lasciatosenza parole: avete visto ilche ha indossato? Guardatela conlaincredibile. La rinomata pop star è tornata a far parlare di sé. Anche per questa voltagli occhi sono puntati su uno scatto che ha catturato non poco l’attenzione, avete visto di che L'articolo Dua, confaChechemusica.it.

makakog : Ho appena scoperto di avere stesso segno zodiacale e ascendente di Dua Lipa, mi ha svoltato la vita e la personalit… - GodneyBitch_ : RT @GodneyBitch_: Credo che non mi stancherò mai di chiamare Dua Lipa: DULA PEEP? - im_avrora : ho scoperto che alla mia cagnolina piace 'one kiss' di dua lipa. - danitonna : @Laicherrr @doc053 immagina essere così fissati con dua lipa - Laicherrr : @doc053 Immagina sentire sta roba e non le canzoni di dua lipa che ti consiglio -