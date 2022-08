Dimagrita | capelli corti e platino e nessun uomo al suo fianco | è l' ultima versione della camaleontica Arisa Il suo Instagram è una foto story dei suoi cambiamenti e dei suoi sfoghi Eccoli tutti

(Di sabato 20 agosto 2022)il 20 agosto fa cifra tonda: 40 anni. E,qual è, li festeggia mostrando aun’altra (ennesima) diversa, lei che è sempre stata icona di forme morbide e body positivity, bionda anziché bruna, single dopo l’ennesima storia finita, con il ballerino Vito Coppola, forte più che mai, sicura come poche volte. E di questa nuova, come anche di tutte le precedenti, è facile trovare dettagliate cronache su, social che lei sembra usare come una sorta di confessionale in cui lasciar scorrere liberi pensieri e paure.: i cambi di look, le ...

MartaFarasha : Stasera pizza a casa dei miei e mia madre partirà con 'non sei dimagrita abbastanza, che ci vai a fare dalla nutriz… - RossellaRome : @eccosilvia @ylefsch Ricci e lisci lo hanno deciso i miei capelli senza chiedermi il parere ??. Si sono allisciati d… -

Arisa in tour 2022 appareforse per amore Sarà un caso, ma Vito Coppola lascia Ballando e ... Cambia taglio e colore dei, nonché modelli d'abito per una versione decisamente più osé in ...Una serie di cambiamenti che fa passare anche per il suo corpo, per i suoie per la sua musica. Ora è pronta a festeggiare i suoi 40 anni , il 20 agosto: "Starò con i creatori dell'opera: mio ...La cantante attualmente impegnata nel tour 2022 sarà di nuovo tra gli insegnanti di Amici e con il fidanzato pare tutto finito ...Magari tra sei mesi peserò di nuovo 75 chili. Ma adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti” E alla domanda s ...