(Di sabato 20 agosto 2022) «Grazie al Governo, questo incontro è stato importante per tutelare tifosi e gli utenti.ha rassicurato che non succederà più, ha spiegato le ragioni e ha dato ampie garanzie su qualità del. Era importante essere sicuri che questo fosse un episodio straordinario, non deve ripetersi». Lo ha detto nella serata di ieri Lorenzo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Il presidente della Lega #SerieA Casini: «#DAZN? Bene i rimborsi diretti. Ci aspettiamo un servizio efficiente»… - sportli26181512 : #Media #Notizie Casini: «DAZN? Ci aspettiamo un servizio efficiente»: «Grazie al Governo, questo incontro è stato i… - VoceGiallorossa : ?? Serie A, Casini: 'Dazn ha fornito le più ampie rassicurazioni rispetto alla qualità del servizio' #SerieA… - siamo_la_Roma : ??? Parla il presidente della #LegaSerieA ??? 'Ampie rassicurazioni da #Dazn ?? E oggi inizia la seconda giornata… - LAROMA24 : Serie A, Casini: 'Dazn ha fornito le più ampie rassicurazioni rispetto alla qualità del servizio' #AsRoma… -

C'erano tutti: Stefano Azzi, ceo di, altri dirigenti dell'azienda, la Serie A rappresentata dal presidente Lorenzo(in presenza) e dall'ad De Siervo (da remoto), oltre ai vertici del ...... oltre a Vezzali e al capo dipartimento sport, Michele Sciscioli , il presidente della Lega di A , Lorenzo, una rappresentanza diguidata dal Ceo, Stefano Azzi , con i rappresentanti di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arriva il rimborso di DAZN. Il sito rimborserà in modo automatico i propri utenti del 50% in base al proprio abbonamento a causa dei disservizi.