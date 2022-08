Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 20 agosto 2022) oggi sabato 20 agosto (ore 14.45) si disputa la Finale della gara a squadre agli Europei 2022 di ginnastica artistica maschile. A Monaco (Germania) va in scena l’atto conclusivo della prova che valuta la profondità, la forza e la validità del movimento di un’intera Nazione. L’Italia proverà a essere protagonista: dopo aver conquistato il quarto posto in qualifica, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Nicola Bartolini e Matteo Levantesi cercheranno di replicare le stoccate tra corpo libero e parallele pari che li hanno spediti alle Finali di Specialità, Lorenzo Casali metterà in pedana la sua solidità, Andrea Cingolani fornirà il proprio contributo agli anelli, Yumin Abbadini completa il quintetto. La Gran Bretagna è la grande favorita per la conquista del titolo, ma Joe Fraser e ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)sabato 20(ore 14.45) si disputa la Finale dellaa squadre agli2022 dimaschile. A Monaco (Germania) va in scena l’atto conclusivo della prova che valuta la profondità, la forza e la validità del movimento di un’intera Nazione. L’Italia proverà a essere protagonista: dopo aver conquistato il quarto posto in qualifica, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Nicola Bartolini e Matteo Levantesi cercheranno di replicare le stoccate tra corpo libero e parallele pari che li hanno spediti alle Finali di Specialità, Lorenzo Casali metterà in pedana la sua solidità, Andrea Cingolani fornirà il proprio contributo agli anelli, Yumin Abbadini completa il quintetto. La Gran Bretagna è la grande favorita per la conquista del titolo, ma Joe Fraser e ...

