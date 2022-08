Cadono come mosche: lo scandalo travolge il Pd, un clamoroso ritiro (Di sabato 20 agosto 2022) Alla fine Raffaele La Regina ha rinunciato alla sua candidatura col Pd. Il dem under 35 che avrebbe dovuto rappresentare la linea nuova del Pd di Letta si è fatto da parte. Troppo pesanti gli insulti a Israele per passare inosservati. Enrico Letta aveva fatto orecchie da mercante parlando di "frasi del passato" e difendendone la candidatura. Poi in mattinata anche gli insulti a Salvini che parlava di un passo indietro di La Regina. Ora la resa dei conti è arrivata: il Pd perde un altro candidato alle elezioni del 25 settembre. "Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo", ha affermato La Regina su Facebook annunciando il suo ritiro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Alla fine Raffaele La Regina ha rinunciato alla sua candidatura col Pd. Il dem under 35 che avrebbe dovuto rappresentare la linea nuova del Pd di Letta si è fatto da parte. Troppo pesanti gli insulti a Israele per passare inosservati. Enrico Letta aveva fatto orecchie da mercante parlando di "frasi del passato" e difendendone la candidatura. Poi in mattinata anche gli insulti a Salvini che parlava di un passo indietro di La Regina. Ora la resa dei conti è arrivata: il Pd perde un altro candidato alle elezioni del 25 settembre. "Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo", ha affermato La Regina su Facebook annunciando il suo. ...

