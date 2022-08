Tuffi grandi altezze, Europei 2022: il rumeno Preda comanda dopo due rotazioni, sesto De Rose (Di venerdì 19 agosto 2022) Si è svolta la seconda rotazione nella gara maschile dei Tuffi dalle grandi altezze agli Europei di Roma. dopo l’obbligatorio di ieri, oggi c’è stato il round con un tuffo libero e a guidare la classifica è il rumeno Catalin-Petru Preda con un punteggio complessivo di 217.80 grazie ai 135.20 punti ottenuti con il suo tuffo. Risale la classifica anche il britannico Aidan Heslop (213.20), che ha ottenuto addirittura 140.40 punti con il libero, portandosi al secondo posto. Terza posizione per il francese Gary Hunt (206.15), mentre è scivolato dal primo al quarto posto il rumeno Constantin Popovici (206.10). Quinto l’ucraino Oleksiy Prygorov (200.30). Si allontana un po’ la zona medaglie per Alessandro De Rose. L’azzurro è attualmente in ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Si è svolta la seconda rotazione nella gara maschile deidalleaglidi Roma.l’obbligatorio di ieri, oggi c’è stato il round con un tuffo libero e a guidare la classifica è ilCatalin-Petrucon un punteggio complessivo di 217.80 grazie ai 135.20 punti ottenuti con il suo tuffo. Risale la classifica anche il britannico Aidan Heslop (213.20), che ha ottenuto addirittura 140.40 punti con il libero, portandosi al secondo posto. Terza posizione per il francese Gary Hunt (206.15), mentre è scivolato dal primo al quarto posto ilConstantin Popovici (206.10). Quinto l’ucraino Oleksiy Prygorov (200.30). Si allontana un po’ la zona medaglie per Alessandro De. L’azzurro è attualmente in ...

Il tuffo dalle grandi altezze di Davide Baraldi Per i tuffi dalle grandi altezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si ... Chiara Pellacani principessa d'Europa: oro nel trampolino da 3 metri ...l'età per costruire grandi cose ce l'ha. Ha una caratteristica. La calma. Suo papà è un giornalista sportivo, la mamma è un insegnante di sostegno, è molto legata ai suoi fratelli. E lei ai tuffi, ... Sky Sport Il tuffo dalle grandi altezze di Davide Baraldi Per i tuffi dalle grandi altezze, maschili e femminili, oggi è l'esordio della disciplina a un Europeo di nuoto. Ci si tuffa da una piattaforma altra 27 metri per gli uomini, 20 per le donne, e si ... Tuffi grandi altezze, Europei Roma 2022: Elisa Cosetti medaglia di bronzo