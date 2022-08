Traffico Roma del 19-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla A1Firenze causa lavori in corso ancora è rallentamenti con possibili code Tra la barriera dinord e Ponzanono-soratte in direzione di prudenza per il maltempo che sta interessando diverse zone dell’hinterland capitolino con piogge anche a carattere di rovescio il vento forte sul litorale e quanto nell’entroterra la polizia locale leggi signora ancora un incidente al rione sallustiano all’intersezione tra via Lucullo e via Sallustiana altro incidente all’Euro all’intersezione tra via dei Corazzieri e via Laurentina un terzo incidente Colli Aniene in viale Battista Bardanzellu all’altezza di Viale Palmiro Togliatti lavori di manutenzione sulla Cassia bis Veientana riduzione della sede stradale tra Castel de’ ceveri il raccordo anulare e frequento la ...