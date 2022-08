(Di venerdì 19 agosto 2022) Tramontata l'ipotesi Lemina, lacontinua ad inseguire i due sogni impossibili per il centrocampo. Gli obiettivi blucerchiati per...

... meglio se in fretta, possibilmente prima della sfida con la. I colloqui con Depay sono ... E per partecipare alla corsa scudetto c'è ancora ilBelotti da inseguire....unsegnare di nuovo. Soprattutto con la Juventus". Sampdoria, sogno impossibile Praet: lo vuole anche il Torino. E Winks... Il difensore della Sampdoria, Alex Ferrari ha rilasciato un'intervista al Il Secolo XIX in vista della partita contro la Juventus. Di seguito, l'intervista ripresa da ...Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato di una sua eventuale rete nel prossimo match di campionato contro la Juventus ...