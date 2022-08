PSG all’assalto di Skriniar, le reazioni dei tifosi dell’Inter | VIDEO (Di venerdì 19 agosto 2022) Il PSG tenta l'Inter con un'offerta da oltre 50 milioni per Skriniar. Sui social i tifosi nerazzurri reagiscono: i post più divertenti raccolti da La Gazzetta dello Sport in un VIDEO. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) Il PSG tenta l'Inter con un'offerta da oltre 50 milioni per. Sui social inerazzurri reagiscono: i post più divertenti raccolti da La Gazzetta dello Sport in un

PianetaMilan : #PSG all’assalto di #Skriniar, le reazioni dei tifosi dell’#Inter | #VIDEO @Gazzetta_it - SportRepubblica : Skriniar, Psg all'ultimo assalto: l'Inter dice no a 60 milioni. Roma, Afena-Gyan libera Belotti - infoitsport : Skriniar, Psg all'ultimo assalto: l'Inter dice no a 60 milioni - NapoliAddict : Skriniar, Psg all'ultimo assalto: l'Inter dice no a 60 milioni. Roma, Afena-Gyan libera Belotti #Napoli… - RepFcInter : Skriniar, Psg all'ultimo assalto: l'Inter dice no a 60 milioni. Roma, Afena-Gyan libera Belotti -