Probabili formazioni Udinese-Salernitana: seconda giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 19 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Udinese-Salernitana, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si torna in campo dopo la pausa estiva e finalmente ci sono i primi punti in palio nella nuova stagione. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Quale sarà il risultato finale della sfida? Scopriamolo insieme a partire dal 1?. Udinese – Deulofeu e Success dal 1?. Makengo, Walace e Pereyra a centrocampo. Nutinck, Becao e Perez in difesa. Ancora in panca Beto. Salernitana – Bonazzoli e Botheim pronti ad agire in attacco, Ribery primo cambio nella ripresa. Si preparano all'esordio Candreva e ...

