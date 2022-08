Panettiere scomparso a Giffoni, è stato ucciso e fatto a pezzi dalla moglie e dai figli. In un video le immagini del massacro. (Di venerdì 19 agosto 2022) E' stato recuperato il cadavere di Ciro Palmieri , il Panettiere di Giffoni Valle Piana ucciso - secondo gli inquirenti - dalla moglie , Monica Milite, dal figlio Massimiliano e dall'altro figlio, di ... Leggi su gazzettadisalerno (Di venerdì 19 agosto 2022) E'recuperato il cadavere di Ciro Palmieri , ildiValle Piana- secondo gli inquirenti -, Monica Milite, dalo Massimiliano e dall'altroo, di ...

GazzettaSalerno : Panettiere scomparso a Giffoni, è stato ucciso e fatto a pezzi dalla moglie e dai figli. In un video le immagini de… - infoitinterno : Panettiere scomparso nel Salernitano, moglie e figli arrestati per omicidio: cadavere fatto a pezzi - tvoggi : IL PANETTIERE CIRO PALMIERI DI GIFFONI NON E’ SCOMPARSO. E’ STATO UCCISO. FERMATI MOGLIE E DUE FIGLI GUARDA IL VIDEO - ninda1952 : RT @RaiNews: I figli della coppia hanno 15 e 11 anni - lacittanews : Ciro Palmieri si troverebbe in un dirupo. Ucciso e fatto a pezzi dalla moglie e dai due figli. Le telecamere ripren… -