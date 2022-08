Vanity Fair Italia

...ai microfoni della Rai dopo il quinto posto nel salto in lungo femminile agli Europei didi ...06, l'argento alla favorita tedesca Malaika Mihambo (7,03), il bronzo alla britannicaSawyers ......IN LUNGO (FEMMINILE) - La serba Ivana Vuleta (Spanovic da nubile) zittisce il pubblico di, ... Bronzo al collo della britannicaSawyers (6.80), la nostra Larissa Iapichino sta uscendo pian ... Jazmin di Monaco come nonna Grace Kelly: va a Hollywood per fare l'attrice Une nouvelle star de cinéma, cinquante ans après sa grand-mère Grace Kelly En tout cas, Jazmin Grace Grimaldi s'en donne les moyens ! A 30 ans, la fille illégitime du Prince Albert vient de s'offrir ...Undici azzurri nella sessione serale degli Europei di Monaco, il cui inizio è stato posticipato a causa della pioggia: grande attesa per la finale di Gianmarco Tamberi nell’alto, insieme a Marco Fassi ...