I carabinieri bloccano il “terrore di Passoscuro”: ora i cittadini possono sentirsi al sicuro (Di venerdì 19 agosto 2022) Fiumicino – Un pericolo pubblico tolto dalla circolazione: un uomo che era diventato il “terrore” di Passoscuro è stato finalmente bloccato ed arrestato dai carabinieri. I residenti non ne potevano più e vivevano con la costante paura di non essere al sicuro. Sono tanti, infatti, i precedenti che gravavano sull’uomo in questione: guida senza patente, aggressioni fisiche e verbali, andava in giro con un coltello… Tutte cose che minavano la tranquillità e la sicurezza di Passoscuro. Uno dei fatti più gravi è stato quando ha quasi investito le persone sedute fuori da un bar, travolgendo tutti i tavolini e facendo scappare la gente in preda al panico. “E’ solo grazie all’intervento dei carabinieri che è stato possibili ripristinare l’ordine – ha dichiarato Stefano Calandra, vicecommissario ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 19 agosto 2022) Fiumicino – Un pericolo pubblico tolto dalla circolazione: un uomo che era diventato il “” diè stato finalmente bloccato ed arrestato dai. I residenti non ne potevano più e vivevano con la costante paura di non essere al. Sono tanti, infatti, i precedenti che gravavano sull’uomo in questione: guida senza patente, aggressioni fisiche e verbali, andava in giro con un coltello… Tutte cose che minavano la tranquillità e la sicurezza di. Uno dei fatti più gravi è stato quando ha quasi investito le persone sedute fuori da un bar, travolgendo tutti i tavolini e facendo scappare la gente in preda al panico. “E’ solo grazie all’intervento deiche è stato possibili ripristinare l’ordine – ha dichiarato Stefano Calandra, vicecommissario ...

