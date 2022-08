MagicGazzetta : Fantacampionato, la classifica generale inizia il 9 settembre. Potete ancora iscrivervi - VELOSPORT1960 : - Ludoovico : A @RomelluLukaku9 non interessa la classifica marcatori ma lo scudetto con l’@Inter ….. Ai #fantallenatori questa c… -

La Gazzetta dello Sport

Non avete fatto in tempo a iscrivervi per la prima giornata del2022/23 Nessun problema, il bello deve ancora venire. In questi giorni si sta ... laGenerale. Dal 9 settembre ...Gioca al nuovo, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol I giallorossi in questa specialesi mettono dunque ... Chi sale, chi scende, chi stupisce: ecco il nuovo listone del Fantacampionato Torna a grande richiesta per i followers di Nocerina Live! Dopo il successo della prima edizione ed un anno di pausa riparte il fantacalcio Nocerina Live tramite leghe fantacalcio.com ...Avete a disposizione tre cambi per ritoccare le vostre Fantasquadre. E se vi siete persi la prima giornata nessun problema: la Classifica Generale inizia il 9 settembre ...