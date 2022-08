Chip Foose - Quattro curve | il mago delle hot rod

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il mercoledì è la giornata in cui tradizionalmente la Monterey Car Week entra nel vivo: si intensifica il traffico di supercar, gli alberghi si riempiono e parte la giostra infinita di eventi ad alto contenuto di ottani. Si inizia con Connect2Drive, un giro panoramico che funge da anteprima di Concorso Italiano. Prima del tour quest'anno si è chiacchierato di design sull'asse Italia-Usa insieme a Mariella Mengozzi del MAuto, al decano di Pininfarina Maurizio Corbi e a, rappresentante del mondo custom a stelle e strisce. L'occasione giusta proprio per approfondire la conoscenza con quest'ultimo, noto al pubblico italiano più per il suo programma TV che per il lavoro di designer automobilistico. Designer per Dna, trova il successo senza cercarlo. Classe 1963,è figlio d'arte: in officina già a sette ...