(Di venerdì 19 agosto 2022) L’inflazione in Europa cavalca verso la doppia cifra, mentre in Italia si assesta all8,4%. La Banca centrale europea pronta a ritoccare i tassi a settembre

... caro bollette,dei prezzi alimentari e delle materie prime ...prezzi alimentari e delle materie prime causato da un'... Ma va detto anche che a causanelle casse statali ...I venti della recessione soffiano sempre più forti sui cieli roventi d'Europa: il prezzo del gas naturale tocca nuovi massimi, i grandi fiumi sono in secca. L''Eurozona sfiora la doppia cifra e a settembre i tassi saliranno almeno di mezzo punto , anticipa la tedesca Isabel Schnabel. Le Borse, però, per il momento tengono, anche grazie alla ... "Boom dell'inflazione in autunno": il numero da incubo che spaventa Ue e Bce