Tuffi | europei nuoto 2022 | argento per Chiara Pellacani e Elena Bertocchi nel sincro femminile 3 metri

(Di giovedì 18 agosto 2022) Prosegue la marcia trionfale dell’Italia aglidia Roma. Neldeile azzurrehanno conquistato l’. Una prova fatta di alti e bassi quella delle azzurre che complice un errore nel secondo tuffo, in cui hanno ottenuto 34.20 punti, sono state costrette a inseguire per tutta la competizione. Le italiane, infatti, si trovano all’ottavo posto dopo due prove, ma sono state abili a rimontare fino alla piazza d’onore. Le azzurre hanno chiuso con 260.76, oltre 20 punti in meno della Germania di Lena Hentschel e Tina Punzel che ha ottenuto il titolo europeo con 281.16. Il bronzo è andato alla Svezia con 257.70. Per la 19enne ...

... le gemelle diverse Elena Bertocchi - Chiara Pellacani conquistano l'argento dietro le tedesche Hentschel e Punzel (che chiudono in 281.16, punteggio non altissimo) neisincronizzati dal ...MEDAGLIERENUOTO 2022/ Medaglie Italia: Marsaglia sogna l'oro nei! A seguire, cioè per la precisione a partire dalle ore 16.40, sarà invece la volta della finale dal trampolino 1 metro ...Oro alla Germania, argento invece per l’Italia. Bertocchi e Pellacani seconde nel trampolino da 3 metri negli Europei di tuffi a Roma ...Prima medaglia per l’Italia oggi nei tuffi con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincronizzato dal trampolino di 3 metri. Un avvio difficile, un salto obbligatorio che rischiava di compromettere ...