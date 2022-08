Torna il BergamoSex | tra i super ospiti anche Rocco Siffredi e Malena

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 agosto 2022) Osio Sopra. I cartelloni pubblicitari campeggiano in città e in provincia già da un paio di settimane e ormai i bergamaschi hanno fatto l’abitudine a questo appuntamento di fine estate. Il 26, 27 e 28 agosto alla discoteca Bolgia di Osio Soprail, ‘La festa degli amici di SexyBar’, la kermesse dedicata all’eros. Tutti gli amanti del genere potranno accedere all’evento a partire dalle 15.30 fino alle 3 di notte pagando 20 euro d’ingresso. Glid’onore di questa edizione saranno il famoso pornodivo, l’attrice hard partenopea Valentina Nappi e la collega di Gioia del Colle Milena Mastromarino, in arte, che èla co-conduttrice della fiera erotica lombarda. A presentare ci sarà come sempre il bergamasco Corrado Fumagalli, ...