Sparatoria in strada nel Pisano | un morto

Una persona è morta in seguito a una sparatoria in strada avvenuta in serata a Sasso Pisano, frazione del comune di Castelnuovo Vai di Cecina, in provincia di Pisa. I contorni della vicenda sulla quale stanno indagando i carabinieri sono ancora poco chiari ma la vittima sarebbe stata raggiunta da colpi di un'arma da fuoco. L'area interessata dalla sparatoria sarebbe al momento sigillata e presidiata dalle forze dell'ordine. Sul posto stanno arrivando anche i militari del nucleo investigativo da Pisa. Non sarebbe escluso che possano esserci persone in fuga.

