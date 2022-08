Sandro Ruotolo candidato alla Camera con il Pd a Torre del Greco: 'Accetto la sfida, è un onore' (Di giovedì 18 agosto 2022) Sandro Ruotolo, noto giornalista tv senatore uscente di centrosinistra del gruppo Misto, sarà ricandidato dalla coalizione Democratici e Progressisti guidata dal Pd ma correrà stavolta per la Camera, ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 agosto 2022), noto giornalista tv senatore uscente di centrosinistra del gruppo Misto, sarà ricoalizione Democratici e Progressisti guidata dal Pd ma correrà stavolta per la, ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: #ElezioniPolitiche, via libera alla ricandidatura di Sandro Ruotolo alla Camera dei Deputati: “La posta in gioco è la nostra d… - Lialacor : RT @andreacantelmo8: Sandro #Ruotolo sarà il candidato del #PD nel collegio uninominale di Torre del Greco. Il Senatore, il 15 aprile, scri… - mptuitter : Il PD candida anche Sandro Ruotolo. A questo punto manca solo Orsini, e l'agenda Putin è pronta. - TOSADORIDANIELA : RT @ciropellegrino: In bocca al lupo a Sandro Ruotolo, @sruotolo1 ricandidato Pd alla Camera nell'area Torrese-Stabiese, battaglia complica… - NicolaSabbion : RT @andreacantelmo8: Sandro #Ruotolo sarà il candidato del #PD nel collegio uninominale di Torre del Greco. Il Senatore, il 15 aprile, scri… -