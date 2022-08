Pellegrini si presenta a Francoforte: «Voglio fare come Kostic» (Di giovedì 18 agosto 2022) L’esterno passato in prestito dalla Juventus all’Eintracht Francoforte si presenta: le prime parole da tedesco di Luca Pellegrini Le dichiarazioni nella conferenza di presentazione di Luca Pellegrini: Kostic – «Ha avuto molto successo qui a Francoforte. Cercherò di continuare su questa strada. Gli obiettivi sono immutati e farò di tutto per assicurarci di raggiungerli». SCELTA DELL’EINTRACHT – «Ho parlato con il direttore sportivo e l’allenatore e sono rimasto subito molto colpito. Avevo anche altre richieste, ma nel giro di pochi giorni ho deciso di andare con l’Eintracht. È andata in tempi relativamente brevi». RUOLO – «Il mio lavoro è essere sempre pronto e interiorizzare il modo di giocare della squadra. La posizione esatta non è così importante. Se ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) L’esterno passato in prestito dalla Juventus all’Eintrachtsi: le prime parole da tedesco di LucaLe dichiarazioni nella conferenza dizione di Luca– «Ha avuto molto successo qui a. Cercherò di continuare su questa strada. Gli obiettivi sono immutati e farò di tutto per assicurarci di raggiungerli». SCELTA DELL’EINTRACHT – «Ho parlato con il direttore sportivo e l’allenatore e sono rimasto subito molto colpito. Avevo anche altre richieste, ma nel giro di pochi giorni ho deciso di andare con l’Eintracht. È andata in tempi relativamente brevi». RUOLO – «Il mio lavoro è essere sempre pronto e interiorizzare il modo di giocare della squadra. La posizione esatta non è così importante. Se ...

