Niccolò Ghedini | l’amore per la moglie Monica e il lungo legame con Berlusconi

Si è spento a 62 anni Niccolò Ghedini, storico legale di Silvio Berlusconi, ma anche Senatore nelle file di Forza Italia. Oltre alla professione e alla vita pubblica, l'avvocato era sposato da tanti anni con la moglie Monica dalla quale aveva avuto un figlio: Giuseppe. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Raffaele di Milano, a causa di complicazioni della leucemia che lo aveva colpito. Niccolò Ghedini, l'uomo dietro il personaggio pubblico Penalista, nel corso della sua carriera è stato anche il legale di Silvio Berlusconi, oltre che politico, Niccolò Ghedini è nato a Padova nel 1959. Ha seguito la carriera del padre Giuseppe anche egli penalista. Agli esordi della sua carriera ha fatto da assistente a Piero Longo e ...

