«Mitomane non è diffamazione». Renzi perde la causa contro Travaglio. Il leader di Iv aveva chiesto un risarcimento da 500 mila euro (Di giovedì 18 agosto 2022) «Mitomane» non è diffamazione. Così ha deciso il Tribunale di Firenze, che ha rigettato la richiesta da parte di Matteo Renzi di un risarcimento da 500 mila euro a Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano. Tutto era nato da una puntata di Otto e Mezzo, programma de La7 condotto da Lilli Gruber, del 20 febbraio 2020. Quel giorno, in un titolo del Fatto, Renzi veniva definito un «Mitomane». Così la sera, la conduttrice ha chiesto chiarimenti a Travaglio. Il giornalista aveva risposto: «La sua è una forma di mitomania molesta che, probabilmente, risale a fattori pre-politici che andrebbero studiati da specialisti clinici. Probabilmente vuole farci pagare colpe ataviche, non so ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) «» non è. Così ha deciso il Tribunale di Firenze, che ha rigettato la richiesta da parte di Matteodi unda 500a Marco, il direttore del Fatto Quotidiano. Tutto era nato da una puntata di Otto e Mezzo, programma de La7 condotto da Lilli Gruber, del 20 febbraio 2020. Quel giorno, in un titolo del Fatto,veniva definito un «». Così la sera, la conduttrice hachiarimenti a. Il giornalistarisposto: «La sua è una forma di mitomania molesta che, probabilmente, risale a fattori pre-politici che andrebbero studiati da specialisti clinici. Probabilmente vuole farci pagare colpe ataviche, non so ...

rvaudan3 : Così pretendeva 500 mila euro solo per avergli dato del 'mitomane'? Non oso immaginare cosa potrebbe chiedere per t… - CarieriF : RT @GigiAdinolfi: Hahaha. Renzi perde la prima causa contro Travaglio: 'Mitomane' non è diffamazione - Il Fatto Quotidiano - FRANCESCOLARDIN : Renzi perde la prima causa contro Travaglio: “Mitomane” non è diffamazione - Zerovirgola2 : RT @Ste_Mazzu: Il giudice stabilisce che dare del mitomane a Renzi non è diffamazione, al limite un eufemismo - Ste_Mazzu : Il giudice stabilisce che dare del mitomane a Renzi non è diffamazione, al limite un eufemismo -