Meloni ha vinto | meglio prenotare subito le prossime ferie d’agosto

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 agosto 2022) Mi facevo anch’io – sarà telepatia o forse logica formale – la domanda che riportava ieri Concita De Gregorio: a che servono le elezioni, se si già come vanno a finire, se si sa già tutto, se non possono esserci sorprese, se a chi dice «vinceremo» – non essendo dalla parte che si sa vincerà – scappa da ridere? In attesa che Giorgiavinca le imminenti elezioni, chi a sinistra non è così sfortunato da dover fare campagna elettorale, dicendo frasi fantascientifiche quali «vinceremo» mentre i parenti lo guardano valutando la convocazione della croce verde, chi a sinistra si limita a militare o nei casi più impegnativi a votare non è necessariamente d’accordo con l’elettore di sinistra suo commensale. L’elettorato di sinistra, infatti, già abituato alla frammentazione interna (tu sei per Togliatti o per Vittorini, per Greta Thunberg o per Jovanotti, per Veltroni o ...