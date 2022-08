Maltempo, cadono frammenti dal campanile di San Marco (Di giovedì 18 agosto 2022) Stando a quanto è stato accertato dovrebbe trattarsi di danneggiamenti di poco conto. Intanto il Maltempo sta colpendo violentemente tutto il Veneto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Stando a quanto è stato accertato dovrebbe trattarsi di danneggiamenti di poco conto. Intanto ilsta colpendo violentemente tutto il Veneto

fbrancoli : Maltempo, paura a Venezia: in piazza San Marco cadono frammenti del campanile - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Maltempo, danni a Marina di Carrara: numerosi alberi cadono sulle auto #maltempo #localteam - venti4ore : Per il maltempo cadono gli alberi, morti e feriti in Toscana - Robbetta : RT @Borderline_24: #Maltempo al Nord, cadono frammenti dal campanile San Marco a #Venezia. Due morti in Toscana - Borderline_24 : #Maltempo al Nord, cadono frammenti dal campanile San Marco a #Venezia. Due morti in Toscana… -