L‘emergenza denatalità e l‘assenza di nuove generazioni di lavoratori

(Di giovedì 18 agosto 2022) I programmi elettorali evidenziano che l’emergenza della(nel 2021 lenascite sono scese al di sotto delle 400mila) comincia a fare breccia all’interno dei partiti. Purtroppo è ancora visto come un problema a sé soprattutto di natura economica, mentre si stenta a trovare i suoi collegamenti con il mercato del lavoro, l’immigrazione e con il sistema pensionistico. Il fenomeno della– che non può essere invertito se non nell’arco di decenni e di, ammesso che non sia già troppo tardi – comporterà conseguenze rilevanti sulla popolazione, sul mercato del lavoro, per un motivo piuttosto banale: le coorti che devono subentrare a quelle che escono dal mercato del lavoro non potranno farlo se non in parte per il semplice fatto che le prime hanno avuto tassi di natalità molto inferiori ...