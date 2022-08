Incendio Pantelleria | decine di case e ville evacuate Protezione civile | abbiamo contenuto le fiamme In fuga anche Giorgio Armani e Tardelli

vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato a Pantelleria. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo dive… - DanieleMirabe86 : RT @AntoLombard: In questo momento un terribile #incendio sta devastando una delle isole più belle e affascinanti del mondo, #pantelleria.… - DanieleMirabe86 : RT @myrtamerlino: Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui d… -

...posti diversi di" ha spiegato il capo della Protezione civile regionale ", a favore di vento, approfittando dello scirocco". Si tratta, ha aggiunto, di "un tipico scenario da...Decine di persone sono state evacuate questa sera, sull'isola di, dopo il vastoscoppiato in una parte dell'isola. Tanta paura tra gli abitanti e i numerosi turisti. A quanto si apprende, le fiamme sono divampate nelle località di Khamma e ...Paura a Pantelleria in serata dove un incendio di proporzioni "preoccupanti" ha reso necessario evacuare diverse abitazioni. Il rogo è divampato nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Le ...(ANSA) - PANTELLERIA, 18 AGO - I mezzi della Guardia costiera di Pantelleria hanno evacuato 30 persone che si trovavano in contrada Gadir al ...