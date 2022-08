Gwyneth Paltrow ama struccarsi con questa acqua micellare low cost (Di giovedì 18 agosto 2022) Le make up addicted sono sempre attente alla moda del momento, pronte a sperimentare con il trucco e a far emergere la propria personalità. Ma le amanti di ombretti, matite e fondotinta, sanno perfettamente quanto sia importante struccarsi a fine giornata per eliminare ogni residuo e rimuovere efficacemente le impurità che si sono depositate sul viso durante il giorno. Una delle maggiori sostenitrici di questa buona abitudine, è Gwyneth Paltrow, l’attrice di Hollywood con una sfolgorante carriera alle spalle, negli ultimi anni è diventata una guru per quanto riguarda uno stile di vita naturale. L’artista americana ama dispensare consigli di bellezza e in fatto di skincare è diventata un vero e proprio punto di riferimento. Tra gli indispensabili nella beauty routine di Gwyneth Paltrow ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 agosto 2022) Le make up addicted sono sempre attente alla moda del momento, pronte a sperimentare con il trucco e a far emergere la propria personalità. Ma le amanti di ombretti, matite e fondotinta, sanno perfettamente quanto sia importantea fine giornata per eliminare ogni residuo e rimuovere efficacemente le impurità che si sono depositate sul viso durante il giorno. Una delle maggiori sostenitrici dibuona abitudine, è, l’attrice di Hollywood con una sfolgorante carriera alle spalle, negli ultimi anni è diventata una guru per quanto riguarda uno stile di vita naturale. L’artista americana ama dispensare consigli di bellezza e in fatto di skincare è diventata un vero e proprio punto di riferimento. Tra gli indispensabili nella beauty routine di...

